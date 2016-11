Una alerta de botulisme fa retirar del mercat un peix salat embassat

Es tracta de Rutilo i l'Agència de Salut n'ha retirat d'establiments alimentaris de Salou, Barcelona, Badalona, Sabadell i Lleida

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 19:20

L’Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha rebut una alerta europea per intoxicació botulínica a Alemanya amb una persona afectada. En paral·lel s’han notificat dos presumptes casos més a la Comunitat Valenciana.



El producte presumptament implicat és un peix sec, salat i refrigerat, el Rutilo (Rutilus rutilus), produït a Holanda (a l’etiqueta apareix la marca d’identificació NL 6114 EG) i distribuït per l’empresa Monolith Süd Gmbh d’Alemanya cap a diferents països, entre ells Espanya.



A Espanya el producte s’ha distribuït des de les empreses Monolith Alimentos España Sur (València) i Monolith Alimentos España Nort (Catalunya).



En el cas de Catalunya, tan bon punt s’ha rebut notificació de l’alerta, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha activat el protocol establert per aquests casos i, en aplicació del principi de precaució, ha iniciat les actuacions oportunes per obtenir la distribució i requerir la no comercialització del producte fins acabar les investigacions.



El producte, que ja s’està procedint a retirar, ha estat distribuït en petites quantitats d’entre 1 i 3 quilos a diferents establiments alimentaris de les poblacions de Barcelona, Badalona, Sabadell, Salou i Lleida. En total són 19 quilos de producte afectat.



El serveis de vigilància epidemiològica estan amatents i no s’ha notificat fins ara cap persona afectada a Catalunya.



Com a mesura de precaució, les autoritats sanitàries aconsellen a les persones que tinguin algún envas d’aquest producte que s’abstinguin de consumir-lo.