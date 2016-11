Rita Barberá mor als 68 anys després de patir un infart en un hotel de Madrid

Els serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida

Actualitzada 23/11/2016 a les 09:17

La senadora del PP i exalcaldessa de València, Rita Barberá, ha mort aquest dimecres al matí en un hotel de Madrid als 68 anys després de patir un infart, segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat l’ACN fonts pròxims. Fins a l’hotel, s’hi han desplaçat els serveis sanitaris però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Just fa 48 hores, Barberá va declarar davant el jutge del Tribunal Suprem Cándido Conde Pumpido i va reconèixer que en les eleccions del 2015 en què optava a l’alcaldia va aportar 1.000 euros al partit però va negar que la formació li tornés aquests diners en dos bitllets de 500 euros. El magistrat l’investigava per un delicte de blanqueig de capitals tot i que l’exalcadessa va negar la seva vinculació amb aquesta trama.