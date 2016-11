Un estudi alerta del risc de salmonel·la que hi ha a les amanides de bossa

Els sucs que surten de les fulles tallades i rentades que es venen en bosses de plàstic augmenten el creixement de la salmonel·la 2.400 vegades.

Actualitzada 22/11/2016 a les 11:07

L’actual ritme de vida occidental ha provocat que no hi hagi temps ni si més no per tallar i rentar un enciam. Per això, en els últims anys s’ha disparat la presència als supermercats de bosses d’amanida, ja tallada i rentada, per al seu consum ràpid. Però aquestes bosses poden tenir els seus riscos. Un estudi de la Universitat de Leicester, publicat a la revista Applied and Environmental Microbiology i recollit per la cadena CBS, revela que els sucs que surten de les fulles de les amanides en borsa multipliquen el risc de presència de salmonel·la. En concret, van estudiar fulles d’enciam, espinac i ruca. Després de passar-les per un morter i majar les fulles, van analitzar el suc resultant en les condicions d’embossat. Van trobar que en aquests sucs va augmentar el creixement de salmonel·la 2.400 vegades respecte al grup de control. Fins i tot sota condicions de refrigeració, la salmonel·la va ser capaç de créixer.La doctora Primrose Freestone, del Department d'Infeccions de la Universitat de Leicester, va dir que «les fulles de l’amanida es tallen durant la collita i trobem que fins i tot microlitres dels seus sucs que surten dels cantons tallats de les fulles permeten que la salmonel·la creixi a l’aigua, fins i tot refrigerant la bossa». A més, la salmonel·la s’adhereix de manera molt forta a les fulles i a la superfície de la bossa de plàstic. Per això, els investigadors recomanen menjar les bosses d’amanida com més aviat millor després de la seva compra i després de la seva obertura. «Una vegada oberta, els bacteris presents de manera natural a les fulles també creixen molt més ràpid», va explicar Freestone.Els investigadors han explicat que la seva intenció no és demostrar que hi ha salmonel·la a les bosses d’amanida, sinó investigar com creix la salmonel·la en fulles fetes malbé en l’entorn creat per la bossa de plàstic. A més, asseguren que no estan dient als consumidors que deixin de comprar aquests productes, però sí que segueixin alguns consells, com comprar amanides de bossa amb data de caducitat, sempre utilitzar-les d’acord amb les instruccions del paquet, menjar-les com més aviat millor, no guardar-les més d’un dia després d’obertes, evitar comprar bosses amb fulles en mal estat i evitar bosses que semblin inflades. La salmonel·losi, és a dir, la intoxicació alimentària per salmonel·la, inclou símptomes com a diarrea, febre o rampes abdominals que es produeixen entre 12 i 72 hores després de la infecció.