Veurem la superlluna més gran en 70 anys

El proper 14 de novembre es podrà veure la lluna un 14% més gran i un 30% més lluminosa de l'habitual

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 20:24

El proper 14 de novembre es podrà veure la lluna plena més propera a la Terra i, per tant, més gran dels últims 70 anys. Així, no arribarà a veure's una lluna amb característiques similars fins al 25 de novembre de 2034, sent la d'aquest mes, la més gran fins avui al segle XXI, segons informa la NASA.



L'òrbita el·líptica del satèl·lit, produint que la Terra es trobi a més de 48.000 quilòmetres del seu punt més llunyà, permetrà veure la lluna un 14% més gran i un 30% més lluminosa de l'habitual. Un fenomen que no ocorria des de 1948. No obstant això, la de novembre no serà l'última superluna que es produirà al llarg d'aquest any, ja que, encara que en menor intensitat, el proper 14 de desembre es podrà apreciar aquest fenomen.



El passat 16 d'octubre també es va observar una superlluna. El terme superlluna s'utilitzava originalment en l'astrologia moderna per referir-se a una lluna nova o plena que ocorre quan la lluna es troba dins del 90% del seu màxim acostament a la Terra en una òrbita determinada, no obstant això, ara s'utilitza més per fer referència a una lluna plena que està més prop de la Terra que la mitjana.