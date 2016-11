Piper, catalogat com un dels millors curts de Pixar, ja es pot trobar íntegre online

La peça precedia la pel·lícula del popular peix blau 'Buscant la Dory'

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 17:48

L'adorable i tendre curt Piper, l'últim de Pixar i considerat per la crítica un dels millors de l'estudi cinematogràfic, ja es pot veure íntegre online. L'animació va veure la llum juntament amb la pel·lícula de 'Buscant la Dory', també de Pixar i on la precedia, el passat mes de juny.



Dirigida i guionitzada per Alan Barillaro, el curt segueix la història d'un petit ocell que s'enfronta a una de les seves majors pors, l'aigua del mar, per tal de poder aconseguir menjar. Sense diàleg i només amb música i so ambient, les imatges són capaces d'emocionar i fer somriure l'espectador en tot moment.



La peça dura uns sis minuts, i va causar furor quan va aparèixer amb 'Buscant la Dory'. Alguns crítics, fins i tot, van catalogar el curt com a «millor que la pel·lícula» del popular peix blau que perd la memòria, i que apareixia a 'Buscant a Nemo'.