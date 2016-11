Twitter pateix una caiguda aquest dilluns al matí

Ha deixat d'estar disponible a les 7h i durant mitja hora

La xarxa social Twitter ha deixat d’estar disponible a primera hora d'aquest dilluns, a prop de les 7h, quan era impossible l’accés a la xarxa per causes encara desconegudes.



La caiguda de Twitter ha durat aproximadament 30 minuts, temps en el que s'han registrat talls tant a Europa com als Estats Units, segons els primers informes.



El Govern nord-americà va iniciar fa pocs dies una investigació per una «activitat maliciosa» que va derivar en diversos atacs de denegació de servei (DDoS) registrats contra els servidors de grans empreses nord-americanes d’internet com Twitter, Spotify, Github o el diari The New York Times.



Twitter va confirmar llavors que el seu servei es va mantenir inaccessible en algunes parts del món durant dos hores «per fallos en la resposta de servidors DNS», similar als problemes que van detectar Zendesk, una empresa de software de relació amb clients, o Github, el més popular reposador de codi i col·laboració en programació.