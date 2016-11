Joan Ruiz (PSC): «Al·legarem el procediment que se'ns ha obert per votar 'no'»

El diputat tarragoní diu que el PSC ho farà en bloc

El diputat del PSC al Congrés per Tarragona, Joan Ruiz, és un dels quinze que va votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy com a president i que afronta ara el procediment que el grup socialista ha obert contra ells per haver trencat la disciplina de partit. «És lògic, vam votar diferent. En la carta que se’ns ha adreçat, se’ns demana que presentem al·legacions. I ho farem. El PSC presentarà al·legacions en bloc», valorava aquest dimarts Joan Ruiz, traient ferro a l’assumpte. El grup socialista del Congrés dels diputats va iniciar dilluns el procediment contra els quinze diputats que no van respectar la disciplina de vot en la investidura de Mariano Rajoy i que preveu que només hi hagi una sanció econòmica que oscil·laria entre els 200 i 600 euros. Va ser el responsable de disciplina del grup socialista de la Cambra Baixa, Luis Carlos Sahuquillo, qui va comunicar l’inici del procediment als quinze diputats que van votar de forma diferent a la decisió del Comitè Federal entorn de la investidura de Rajoy, han informat fonts del partit. Sahuquillo va enviar una carta a cada un d’aquests parlamentaris en la qual els recorda que el passat 23 d’octubre el Comitè Federal socialista va aprovar una resolució en la qual es va fixar la posició política davant aquesta investidura, que va consistir en una abstenció. «Per això et comunico l’inici del procediment recollit en el capítol IV del nostre Reglament Intern, indicant-te que tens set dies des de la present notificació per exposar les al·legacions que estimis oportunes», conclou.Dels quinze díscols als quals se’ls ha manat la comunicació, set són els representants del PSC: Meritxell Batet, Manuel Cruz, Lídia Guinart, José Zaragoza, Mercè Perea, Marc Lamúa i Joan Ruiz. La resta són la jutgessa Margarita Robles i la excomandant Zaida Pedrera (independents per Madrid), els dos diputats per les Balears Sofia Hernanz i Pere Joan Pons; el basc Odón Elorza, l’aragonesa Susana Sumelzo, la gallega Rocío de Fruits i la castellanolleonesa María Luz Martínez Seijo. Després de rebre la carta del responsable de disciplina del grup socialista, Odón Elorza va fer un comentari al seu compte de Twitter en què informa de l’advertiment de l’expedient disciplinari i augurava: «I n’hi haurà més. Pagarem els plats trencats per otr@s». Altres van reaccionar també a les xarxes.