El PSC al·legarà que el 'no' és fruit de l'acord del seu Consell Nacional

Actualitzada 31/10/2016 a les 18:20

El responsable de disciplina del Grup Socialista al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Sahuquillo, ha comunicat aquest dilluns als 15 diputats socialistes (7 del PSC i 8 del PSOE) que no van acatar la disciplina de vot a la investidura de Mariano Rajoy que el grup els obre un expedient sancionador que els pot suposar multes econòmiques de 200 a 600 euros. Disposen ara d'una setmana per presentar les seves al·legacions. Fonts del PSC han explicat a l'ACN que en el cas dels set diputats socialistes catalans presentaran l'acord assolit al Consell Nacional del partit que apostava pel 'no' a la investidura de Mariano Rajoy. Fonts del PSOE han explicat també que l'expedient respon al procediment habitual que preveu el Reglament del Grup Socialista en els casos en què els diputats no assisteixen o voten diferent al que ha marcat la direcció del grup.