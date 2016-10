La Policia Nacional publica els cinc 'trucs' d'un Halloween segur

Mitjançant les seves xarxes socials, el cos nacional de policia dóna consells de seguretat per a la festa

Redacció

29/10/2016

El cos de Policia Nacional ha publicat cinc trucs per tal de gaudir de la festa de Halloween d’una manera divertida i segura. Aquests consells van adreçats, en gran mesura, a les disfresses, els grups d’infants i les diferents celebracions.



El primer consell ve molt marcat per l’actualitat dels «pallassos diabòlics». La Policia convida a no utilitzar aquesta disfressa i a no compartir publicacions que puguin crear «alarma social o provocacions», i insta a trucar al 091 si algú es troba en situació de perill. En l’aspecte de les disfresses, el cos nacional adverteix que portar un uniforme de la Policia i fer-ne un ús inadequat no està permès.



La Policia també està molt sensible pel que fa a les celebracions, per això destaca la importància d’assegurar-se que, en cas d’acudir a una festa, el local compti amb els permisos necessaris per dur-la a terme. A més, també fa incidència en remarcar la importància de no barrejar alcohol i conducció.



De cara a Halloween, la Policia també adverteix a les famílies si els infants i joves surten a rondar per les cases «demanant truc o tracte». En aquest cas, es recomana que es surti en grup i evitant entrar en domicilis i propietats privades de desconeguts.