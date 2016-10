A presó la dona que va acusar l'exparella d'haver-li posat pega a la vagina

Va simular l'agressió i un segrest amb l'ajuda d'un còmplice

EFE

Actualitzada 28/10/2016 a les 00:35

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Ponferrada ha decretat l’ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona que va acusar a la seva exparella d’haver-la segrestat i maltractat posant-li goma adhesiva a la vagina després que hagi reconegut els fets.



V.G.G., de 34 anys, està acusada dels delictes de denúncia falsa, simulació de delicte i abandó de família, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCyL).



Per la seva part, el suposat còmplice de la dona, F.V.A., de 26 anys, ha quedat a llibertat amb obligació de comparèixer al Jutjat el dia u de cada mes i serà investigat per simulació de delicte.



La dona va denunciar que la passada setmana havia estat segrestada per la seva exparella i que li havia llançat pega i líquid abrasiu a la vagina.



Inicialment, el titular del jutjat d’instrucció número 5 de Ponferrada, Ignacio Candal, va enviar a presó la seva exparella, I.R.G. de 35 anys, si bé aquest dijous el va deixar en llibertat davant dels indicis que es tractava d’una simulació de delicte.



El jutjat té proves que els elements utilitzats per simular el segrest van ser comprats per ella, per la qual cosa està imputada pels delictes de denúncia falsa i simulació de delicte.



La dona, segons el TSJCyL, ha reconegut els fets en la seva declaració davant del jutge, que ha decretat el secret de les actuacions i continuarà realitzant diligències d’investigació en els propers dies.



La dona i el seu còmplice van ser detinguts dimecres i cap a les onze del matí de dijous van arribat a al jutjat per prestar declaració.



Minuts després, la dona va abandonar les dependències judicials per assistir a un registre al seu domicili de Fabero, dut a terme per agents de la Guàrdia Civil.



El jutge ha ordenat aquest registre amb l’objectiu de localitzar part de les objectes adquirits en un basar proper al seu domicili per simular les agressions de les que va denunciar haver estat víctima.



Una càmera va gravar la dona quan va comprar estris que els investigadors sospiten que posteriorment va utilitzar per provocar les lesions que va al·legar en la seva denúncia, com una mitja, fulles, cola adhesiva i cinta adhesiva.



El detingut a qui el jutge ha deixat en llibertat va reconèixer dijous davant de la Guàrdia Civil que va ajudar la dona a simular el seu segrest, la qual cosa va precipitar la detenció de la dona.



V.G.G. havia denunciat que la passada setmana havia estat segrestada per la seva exparella i que li havia llançat pega i líquid abrasiu a la vagina.



Aquest dijous el jutge va revocar l’ordre de presó dictada contra l’exparella de la dona davant dels evidents indicis que es tractava d’una simulació de delicte.



I.R.G. havia ingressat a la presó de Mansilla de las Mulas divendres passat acusat dels delictes de detenció il·legal i trencament de condemna, ja que tenia una ordre d’allunyament sobre la seua exparella que l’obligava a portar un braçalet de control de recerca de localització.



La dona havia denunciat que va ser segrestada a la porta de la seva casa a Fabero sobre les onze de la nit del 17 d’octubre per dos còmplices de la seva exparella, que la van obligar a entrar en un cotxe en el que la van traslladar a Bembibre.



Una vegada allà, segons la denúncia que va presentar aquella matinada davant de la Guàrdia Civil, va ser maltractada i vexada per la seva exparella, que l’hauria abandonat seminua al barri de l’estació de la capital del Bierzo Alto.



Aquell mateix dia, la dona havia sol·licitat el reingrés a presó de la seva exparella, que havia sortit de la presó tres dies abans, després de denunciar que havia estat assetjada durant el cap de setmana.



Després de deixar-lo ahir en llibertat, el jutge ha alliberat l’exparella de la dona de portar el braçalet telemàtic, encara que sí que manté l’ordre d’allunyament.