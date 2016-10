Rajoy suspendrà els efectes de les revàlides fins que hi hagi pacte educatiu

Milers d'estudiants es van manifestar aquest dimecres contra les revàlides

Actualitzada 27/10/2016 a les 12:52

El president del Govern en funcions, Mariano Rajoy, ha anunciat avui que mentre s’aconsegueix acordar un pacte d’Estat en educació, l’Executiu suspendrà els efectes acadèmics de les revàlides en ESO i Batxillerat previstes per la Lomce i no s’exigiran per obtenir el títol.



Rajoy, en la seva rèplica al portaveu socialista, Antonio Hernando, durant el seu debat d’investidura ha instat al PSOE a abordar aquest pacte d’estat que, segons el seu parer, no ha de consistir a derogar la Lomce ni en «en postures maximalistes».



«Abordarem la suspensió dels efectes acadèmics de les avaluacions de finals de l’ESO i del Batxillerat fins que concloguem el pacte per l’educació» i «fins aquell moment l’avaluació final del Batxillerat (..) no serà necessària per adquirir el títol i tindrà valor únicament per accedir a la universitat».



Aquestes noves avaluacions finals són obligatòries des d’aquest curs per a tots els alumnes que acabin ESO i Batxillerat, però la pròpia Lomce diu que no tindran efectes per obtenir els títols d’aquestes etapes en aquesta primera ocasió, sinó a partir del 2017-2018, és a dir, d’aquí a 18 mesos, aproximadament, ja que són proves que es realitzaran el mes de juny.



Sí que comptarà ja la de Batxillerat aquest curs per als alumnes que desitgin entrar a la Universitat en breus, ja que ha desaparegut la Selectivitat. En aquest cas, la nota d’accés serà la mitjana ponderada entre la qualificació dels mateixos estudis de Batxillerat i la de la prova final.



Ahir mateix, en el discurs d’investidura, Rajoy va fixar en sis mesos el termini perquè una subcomissió parlamentària elabori un acord consensuat amb vista a un pacte educatiu, que també ha de comptar amb la comunitat escolar.



Va afegir que, el primer mes de govern, com va acordar amb Ciudadanos, proposarà al Congrés la creació d’una subcomissió parlamentària que permeti l’elaboració d’un «acord consensuat en el termini de sis mesos».



PSOE i Ciutadans havien acordat dimarts una proposta conjunta per a la constitució d’una subcomissió parlamentària que elaborés en sis mesos un informe per a un gran acord educatiu social i polític i que permetés l’elaboració d’una «nova» llei d’ensenyament, que «substitueixi» la Lomce.



L’anunci de Rajoy per a un pacte educatiu va ser acollit amb incredulitat per l’organització de pares de Ceapa, majoritària en l’escola pública, el Sindicat d’Estudiants i CCOO.



«El pacte ha de ser sobre tres condicions: revertir retallades|retalls, derogació de revàlides i de la Lomce», va advertir el secretari general d’Educació de CCOO, Paco García.



El rebuig de les revàlides es va sentir ahir al carrer amb manifestacions de milers d’estudiants, pares i docents i una vaga d’alumnes de l’educació pública, que també va ser de professorat a Andalusia, Madrid i Múrcia, així com un atur parcial al País Basc