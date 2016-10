Les universitats públiques catalanes reclamen millores en la política universitària al govern

Reclama, entre d'altres, una major autonomia i un model de finançament estable

Actualitzada 27/10/2016 a les 13:52

Les universitats públiques han presentat aquest matí a Barcelona una declaració que reclama diverses millores en la política universitària al govern. La declaració ha estat elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i subscrita per tots els rectors i presidents dels Consells Socials universitaris.



Aquesta declaració, que compta amb cinc punts, reclama en primer lloc una major autonomia organitzativa, financera, de gestió de personal i acadèmica que comporti un retiment de comptes periòdic i profund de les universitats al govern de la Generalitat de Catalunya i a la societat a través del Parlament.



En segon lloc també es demana un model de finançament estable que asseguri la suficiència econòmica de les universitats assolint a mig termini el finançament mitjà dels països de l’OCDE (1,22% del PIB). També exigeix una reducció dels preus de matrícula que tendeixi a igualar-se a la mitjana de l’OCDE, que és d’un 14% -actualment a Catalunya es d’un 26%-. També demanen que el cost de la matrícula dels màsters s’equipari al dels graus. Aposten per un sistema integral de beques i ajuts als estudiants, que asseguri en tot moment la igualtat en l’accés i en el progrés acadèmic i reclamen que aquestes mesures no perjudiquin el finançament de les universitats públiques.



Pel que fa a l’estructuració dels estudis, les universitats demanen que només es puguin cursar en tres anys les titulacions noves de grau. Per la resta de titulacions de grau impartides per diverses universitats, el sistema universitari català evitarà que una mateixa titulació de grau es pugui assolir indistintament en 3 o 4 anys. La declaració també detalla que la modificació de la reducció de la durada d’un grau no pot comportar una disminució de la subvenció pública total; i que la modificació de l’estructura acadèmica no pot comportar l’increment del cost de la matrícula per als estudiants.



Finalment, la declaració proposa un pla de xoc de 10 anys entre la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques per poder renovar les plantilles del personal docent investigador (PDI) i per donar resposta a les expectatives d’estabilització de del PDI interí acreditat i a l’accés a posicions de major nivell acadèmic. També suggereix un pla de xoc de 10 anys entre la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques que permeti, com a mínim, un increment del personal d’administració i serveis (PAS) equivalent al perdut al llarg d’aquests darrers anys que permeti l’estabilització del personal temporal (interí) i que asseguri llur carrera professional.