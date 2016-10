L'Església Catòlica prohibeix des d'avui escampar cendres dels difunts o tenir-les a casa

El nou document catòlic que ho verifica ha estat aprovat pel papa Francesc i fet públic aquest dimarts

Actualitzada 25/10/2016 a les 13:17

L’Església catòlica prohibeix des d’aquest dimarts escampar les cendres dels difunts i també que siguin conservades a casa, segons el nou document aprovat pel papa Francesc.



Davant de les noves pràctiques tant de sepultura com de cremació considerades «en desacord amb la fe de l’Església», la Congregació per a la Doctrina de la Fe ha redactat un nou document amb el nom d’«Instrucció Ad resurgendum cum Christo» respecte a l’anterior de 1963.



Al document s’explica que encara que l’Església continua preferint la sepultura dels cossos, s’accepta la cremació però es prohibeix escampar les cendres i fins i tot es podrà negar el funeral en el cas que així es decideixi.



«Per evitar qualsevol malentès panteista, naturalista o nihilista, no sigui permesa la dispersió de les cendres en l’aire, a la terra o a l’aigua o en qualsevol altra forma, o la conversió de les cendres en records commemoratius, en peces de joieria o en altres articles», es llegeix al document.



A més, adverteix que «en el cas que el difunt hagués disposat la cremació i la dispersió de les seues cendres en la naturalesa per raons contràries a la fe cristiana, se li han de negar les exèquies».



L’ex Sant Ofici agrega que no està permesa la conservació de les cendres a la llar i «només en casos de greus i excepcionals circumstàncies», que una persona ho demani «per pietat o proximitat», va explicar el consultor de la Congregació de la Doctrina de la Fe, l’espanyol Ángel Rodríguez Luño, en la roda de premsa de la presentació del document.



Per a l’Església, «la conservació de les cendres en un lloc sagrat pot ajudar a reduir el risc de sostreure els difunts de l’oració i el record dels familiars i de la comunitat cristiana».



Així, agreguen, «s’evita la possibilitat d’oblit, falta de respecte i maltractaments, que poden sobrevenir sobretot, una vegada passada la primera generació, així com pràctiques inconvenients o supersticioses». Per això, les cendres del difunt, «per regla general, han de mantenir-se en un lloc sagrat, és a dir, al cementiri o, si és el cas, en una església o en una àrea especialment dedicada a tal finalitat per l’autoritat eclesiàstica competent».