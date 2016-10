Els estudiants, cridats a la vaga aquest dimecres contra les revàlides de la LOMCE

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), majoritari a secundària, no secunda la convocatòria

Actualitzada 25/10/2016 a les 15:28

El Sindicat d'Estudiants (SE) ha convocat per aquest dimecres una jornada de vaga per protestar contra la LOMCE i es revàlides que qualifiquen de «franquistes». El sindicat vol que els estudiants i tota la comunitat educativa surti al carrer i per això, a Catalunya, han convocat manifestacions a Barcelona, Tarragona i Girona. La convocatòria compta amb el suport de CCOO i USTEC-STEs però no amb el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que, com en altres ocasions, no secunda la vaga i s'hi ha posicionat en contra ja que considera que el SE ha actuat unilateralment i en critica que no tingui en compte les realitats nacionals de l'estat i que estigui subvencionats pel govern.



El Sindicat d'Estudiants (SE) fa una crida a «buidar les aules de tots els instituts» en una vaga que ha de «paralitzar l'educació» a tot l'estat espanyol i omplir el carrer de manifestacions massives. Els convocants critiquen que després de 4 anys de retallades s'hagi aprofitat l'estiu per aprovar el decret de revàlides que consideren que té com a objectiu expulsar «fulminantment» els estudiants de famílies humils del sistema educatiu. Pel SE les revàlides previstes a la LOMCE, de 4t d'ESO, 2n de Batxillerat i les proves d'accés a la universitat, són «franquistes» i consideren que «rebutjarà» a centenars de milers de joves d'entre 15 i 17 anys.



Pel Sindicat d'Estudiants, les revàlides no busquen la millora de la qualitat educativa ja que consideren que aquest objectiu només es pot aconseguir invertint en educació pública.



Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'han manifestat en contra d'aquesta convocatòria de vaga perquè consideren que la presència del SE als instituts és baixa, i critiquen que hagi actuat unilateralment a l'hora de fer aquesta convocatòria i considera que no els representa. A més, des del SEPC, en critiquen la dependència de les subvencions que se'ls atorguen i critiquen que no sigui sensible amb les diferents realitats nacionals de tot l'estat espanyol.



En un comunicat, el SEPC es compromet a continuar la lluita per a la universitat i l'educació pública, en contra la LOMCE, la LEC i el 3+2.