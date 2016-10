Tres mesos de presó i 2.000 € de multa per matar la gata d'un veí

L'animal va rebre un tret fet amb una escopeta d'aire comprimit

Redacció

Actualitzada 23/10/2016 a les 20:48

La gata es deia Maga i com tants altres dies va sortir de casa i es passejava sobre el mur del jardí que separava la casa on vivia de la dels veïns, a la ciutat de Burgos. En aquella ocasió, però, el mes de maig del 2014, el veí va decidir acabar de sobte el passeig de la Maga. Amb una escopeta d'aire comprimit va encertar de ple el coll de l'animal, que després d'uns minuts de convulsions sobre el terra, va acabar morint.



Dos anys més tard, una sentència del Jutjat penal número 2 de Burgos ha condemnat a l'autor del tret, un psiquiatre de l'Hospital Universitari de la ciutat, a tres mesos de presó (que no haurà de complir) i a una indemnització de 2.000 euros als propietaris de la gata.



La sentència condemna a Juan Carlos Á. G. per un delicte de maltractament d'animals. Els fets van denunciar-se a través de les xarxes socials i finalment per la trajectòria de l'impacte i on va morir la gata es va poder determinar l'autoria del tret, tot i que inicialment el seu autor ho va negar.