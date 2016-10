El papa Francesc rep un grup de familiar i afectats d'ELA

Entre ells hi van ser present el tarragonó Pau Torres junt a la seva dona Gina

14/10/2016

Un total de 70 familiars i afectats d’Esclerosi Lateral Amiotrófica (ELA) pertanyents al grup Reto Todos Unidos van viatjar el passat 12 d’octubre al Vaticà per assistir a l’audiència general del Papa Francesc. Entre ells hi va ser present el tarragoní Pau Torres juntament a la seva dona Gina i la salouenca Mireia Calduch, en representació de la seva mare afectada per aquesta malaltia.



El papa Francesc va rebre i saludar un per un personalment a tots els membres del grup, que van aconseguir situar-se en una posició privilegiada El conjunt de familiars i afectats d’ELA va assistir a aquest esdeveniment per presentar les seves peticions i donar més visibilitat a aquesta malaltia que paralitza poc a poc tots els músculs del cos, la qual denuncien que no té prou investigació.