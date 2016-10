La companyia va detenir recentment la producció del telèfon després d'informar-se d'incendis en dispositius distribuïts per reemplaçar els models afectats per una avaria

EFE

Actualitzada 11/10/2016 a les 10:28

Samsung Electronics ha suspès avui les vendes globals del seu telèfon Galaxy Note 7, així com els reemplaçaments que va començar fa unes setmanes, mentre investiga les ignicions que afecten als dispositius a causa de bateries defectuoses.



La companyia, que va detenir recentment la producció del phablet després d'informar-se d'incendis en dispositius distribuïts per reemplaçar al seu torn a models afectats per una avaria d'aquest tipus, ha pres aquesta decisió «perquè la seguretat dels consumidors segueix sent nostra màxima prioritat», ha explicat en un comunicat.



El gegant sud-coreà de l'electrònica afirma que treballarà «diligentment» amb les autoritats reguladores per solucionar la situació i va instar als propietaris dels dispositius, tant dels originals com dels reemplaçats, a apagar i deixar d'usar els aparells.



Samsung va començar a vendre el telèfon el passat 19 d'agost, però a principis de setembre va anunciar una retirada sense precedents després d'informar-se de més d'una trentena de casos d'ignicions en alguns terminals en diversos països.



A la trucada a revisió li va seguir a mitjan setembre el lliurament de reemplaçaments que, no obstant això, diversos mitjans han informat que han sofert incendis a Corea del Sud, Estats Units o Taiwan.



La setmana passada dues dels grans operadors de telefonia mòbil a Estats Units, AT&T i T-Mobile US, van deixar de vendre les noves unitats del Note 7 -teòricament no afectades per l'avaria- davant els cinc nous casos d'incendi que s'han reportat en aquest país.



A Europa, on estava previst que les vendes del terminal es reprenguessin el 28 d'octubre, ja el dilluns, després de l'anunci del cessament de producció, Vodafone i Orange anunciaven la interrupció de les prevendes dels dispositius, una suspensió que Samsung sol·licita avui que operadores i detallistes realitzin a tot el món.



La decisió de Samsung de detenir les vendes ha afectat a la cotització de les accions del conglomerat en la Borsa de Seül, on a les 9.46 hora local (0.46 GMT) el preu dels títols de la companyia queien un 3,93% fins als 1.615.000 wons (1.302 euros/ 1.449 dòlars).



En el següent vídeo es mostra un Samsung Galaxy Note en el moment que s'incendia.