S'obre la borsa de treball d'interins per reforçar les substitucions

Les sol·licituds es podran presentar del 10 al 18 d’octubre en 72 especialitats

Actualitzada 07/10/2016 a les 10:09

El Departament d’Ensenyament ha publicat avui una convocatòria extraordinària de concurs públic per formar part de la borsa de treball docent interí. L’objectiu és reforçar les substitucions al llarg del curs escolar 2016-2017, ja que actualment falten candidats per algunes especialitats concretes. Els interessats podran presentar la seva sol·licitud des del dia 10 fins al 18 d’octubre.En la convocatòria hi ha un total de 72 especialitats, que es distribueixen en 2 especialitats en el cos de mestres, 30 en el cos de professors d'ensenyaments secundaris, 25 en el de professors tècnics de formació professional,3 en el de professors d'arts plàstiques i disseny, 3 en el de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i 9 en el de professors d'escoles oficials d'idiomes. Les especialitats per àmbits territorials s’especificaran en l’annex.La sol·licitud es podrà tramitar a través de l’aplicació telemàtica que es troba a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.