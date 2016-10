L'alcalde de Lloret de Mar assegura que no donaran cobertura a activitats de l'estil del Saloufest

El consistori nega que hi hagi cap acord per fer una festa alternativa anomenada Sportsvest i que podria aplegar 10.000 joves

ACN

Actualitzada 05/10/2016 a les 12:45

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha assegurat que no donaran cobertura a activitats de l'estil del Saloufest. L'empresa promotora ha suspès l'esdeveniment de Salou després de 16 anys per les «pressions» de les administracions. L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha confirmat que s'han reunit amb els organitzadors, que tenien la intenció de traslladar la festa a aquesta localitat de la Costa Brava. Segons explica, han donat un «no rotund» a la seva proposta perquè és un tipus de turisme que «no interessa al municipi». Des de l'organització del Saloufest s'està oferint als seus clients altres esdeveniments similars, com l'Sportvest que anuncien que faran l'abril del 2017 a Lloret de Mar i que podria reunir 10.000 estudiants universitaris britànics. Segons Dulsat, aquest esdeveniment no està tancat i, a més, avança que en cap cas tindria aquestes dimensions. «Farem un seguiment d'aquestes activitats i, en la mesura de les nostres possibilitats, no els donarem cobertura de cap de les maneres», ha sentenciat.