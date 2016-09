L'oratori Sant Joan de Gràcia, atribuït fins ara a un col·laborador, és obra de Gaudí

L'investigador Josep Maria Tarragona presentarà la troballa en el segon congrés mundial sobre l'artista

La capella del Santíssim Sagrament de l'església de Sant Joan de Gràcia, a la plaça de la Virreina, és obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Així ho defensa el biògraf i expert en la seva obra de l'artista Josep Maria Tarragona, que presentarà els detalls de la troballa en el Segon Congrés Mundial sobre Gaudí, del 4 al 7 d’octubre, a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Fins ara, l'oratori s'atribuïa a Francesc Berenguer, col·laborador de Gaudí. L'ús del trencadís a les cúpules, la cal·ligrafia de les inscripcions, l'elevació del tabernacle o les columnes de l'altar són les pistes que condueixen a Tarragona a atribuir Gaudí l'autoria, segons avança 'El Periodico' i ha confirmat l'ACN.



La setmana passada, la UB ja va anunciar la celebració d'un segon Congrés Mundial sobre Gaudí en què es descobriria una obra desconeguda de l’artista.



En el mateix congrés, l’investigador figuerenc Xavier Jové, juntament amb els forenses Narcís Bardalet i María José Adserías, presentaran algunes imatges inèdites de l’artista, com ara una foto de joventut a la Rambla de Barcelona o una imatge d’una torre de la Sagrada Família acabada amb una extraordinària cúpula geomètrica que hauria format part de la façana del Naixement i que segurament Gaudí va descartar.



Els eixos de la trobada seran el parc Güell i la torre Bellesguard, però també es visualitzaran els primers treballs endegats per la Càtedra UB - Antoni Gaudí, que mostren la col·laboració del centre universitari i The Gaudí Research Institute en la consolidació de la recerca i la difusió de l’obra de l’artista.



En el marc d’aquesta cimera internacional, es podrà veure al vestíbul de l’Edifici Històric una exposició de dotze fotografies del terrat de la Pedrera fetes pel fotoperiodista Manel Armengol i impreses en gran format.