El projecte reWine estudiarà la viabilitat de reutilitzar les ampolles de vi

La prova pilot involucrarà consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores i botigues

Actualitzada 28/09/2016 a les 11:51

ReWine, projecte Life de la UE coordinat pel Parc de Recerca de la UAB, estudiarà la viabilitat d’un sistema de reutilització d’ampolles de vi, ja que aquests envasos són un dels elements que més contribueixen a alliberar diòxid de carboni a l’atmosfera. El projecte compta amb un pressupost de 991.309€, del qual 60% l’aporta la Unió Europea.



Consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores i botigues s’involucraran en aquesta iniciativa per fer una prova pilot que avaluï la viabilitat de la reutilització de les ampolles. El cap de l’Àrea de Finançament i Gestió de Projectes del Parc de Recerca UAB i coordinador del projecte, Juan Fran Sangüesa, afirma que a dia d’avui «els envasos de vi no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució». Per aquest motiu, Sangüesa explica que amb el projecte es pretén «assegurar la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat i avaluar si pot ser una solució rentable per les empreses i el medi ambient».



La prova pilot tindrà en compte tot el procés de l’ampolla, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins a la seva recol·lecció a través de les mateixes bodegues, deixalleries, restaurants i botigues involucrats. La iniciativa preveu recuperar prop de 100.000 ampolles tot evitant aproximadament 45 tones de residus d’envasos de vidra. Es preveu que la prova pilot finalitzi el juny del 2019.



Simultàniament a la prova pilot, es durà a terme una campanya de conscienciació dirigida als consumidors sobre els avantatges de reutilitzar envasos. També es dissenyaran i implementaran incentius perquè els consumidors retornin les ampolles buides a la botiga.



El projecte espera poder estendre el sistema de reutilització d’ampolles al territori català i a altres regions vinícoles de l’Estat espanyol, impulsant la participació d’empreses i administracions.