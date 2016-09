Renfe renova i millora la comoditat de 18 trens regionals

El pla de renovació i modernització ha suposat una inversió de 22,5 milions d'euros

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 12:32

Renfe ha finalitzat el pla de renovació i modernització de 18 trens de la sèrie 447 que presten servei a Regionals amb una renovació interior completa i un disseny pensat per a aquest tipus de desplaçament. Aquesta actuació, que es va iniciar el setembre del 2015, ha suposat una inversió de 22,5 milions d’euros.



Amb aquesta remodelació s’han modernitzat i adaptat els trens i s’ha fet una millora de l’ergonomia dels seients, la comoditat i l’espai dels passatges. A més, els combois també disposen de zones per a la ubicació de bicicletes i equipatge especial. Cada tren disposa d’un total de 581 places pels viatgers, de les quals 179 corresponen a places assegudes.



També s’han col·locat pantalles en aquests trens per tal de millorar la informació que s’ofereix als viatgers sobre els detalls de la línia, les parades que realitza i les correspondències amb altres mitjans de transport. També s’han canviat la il·luminació i els polsadors i s’han posat nous equips de climatització. Amb aquesta actuació es vol proporcionar un major confort dels passatgers a l’interior dels trens.



Per altra banda, en aquesta remodelació dels combois també s’ha millorat l’accessibilitat. Els trens compten amb un nou cotxe situat al mig que disposa d’una porta més baixa per facilitar l’accés a persones de mobilitat reduïda. També s’ha instal·lat un bany per a PMR situat a la zona baixa del cotxe, i un espai reservar per a persones que viatgin en cadira de rodes.