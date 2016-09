Protecció Civil tanca l'alerta de l'Inuncat sense incidències importants

A Torredembarra han caigut 24 litres per metre quadrat en només mitja hora

Protecció Civil de la Generalitat ha donat per finalitzada l’alerta del pla Inuncat sense incidències importants un cop superat l’episodi de pluges d’aquest cap de setmana. Les quantitats més destacades han estat els 41,7 litres per metre quadrat en només mitja hora a Darnius (Alt Empordà), seguit dels 30 de La Llacuna (Anoia), els 28 litres de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), i dels 24 de Navata (Alt Empordà) i Torredembarra (Tarragonès), també en 30 minuts. Pel que fa el nombre d’avisos, el telèfon d’emergències n’ha rebut 121 relacionats amb les pluges, sobretot aquest diumenge a la tarda i vespre.



Per comarques, 15 van ser al Vallès Oriental i al Pla de l’Estany, 14 al Barcelonès, 12 a l’Anoia, 10 al Baix Penedès, 7 al Gironès, Bages i l’Alt Empordà, 6 a la Selva i 5 a Osona.



Per municipis, les trucades s’han fet des de: Cornellà del Terri (13), Sant Celoni (12), Igualada (6), Badalona (6), l’Arboç (6), Mont-roig del Camp (4), Balenyà (4), Celrà (4), Figueres (4), i Barcelona (4).