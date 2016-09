La Calcografia Nacional compara l'obra dels Fortuny

La mostra ‘Fortuny i Fortuny, mirats en detall’ pretén encarar les obres de pare i fill

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:35

L'obra gràfica de Marià Fortuny i Marsal i Marià Fortuny i Madrazo, pare i fill, es presenta aquest dijous a la mostra 'Fortuny i Fortuny, mirats en detall', una exposició per «mirar en detall» i «orientar» en la lectura plàstica de les estampes calcogràfiques.



La mostra, que obre, aquest dijous, al públic fins al 8 de novembre a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, proposa «mirar en detall» les estampes dels dos Fortuny i «enfrontar» la producció calcogràfica de pare i fill per posar en evidència les seves similituds i els seus trets més característics.



«Van ser dues figures internacionals que van estar absolutament en la moda i van ser avantguarda constantment», ha explicat en la presentació de la mostra el seu comissari, Juan Bordes, acadèmic delegat de la Calcografia Nacional.



L'exposició 'Fortuny i Fortuny, mirats en detall' compta amb 66 estampes calcogràfiques seleccionades de la col·lecció de 90 peces que es conserven a la institució Calcografia Nacional gràcies a la donació directa dels familiars dels artistes. En aquest recorregut queda patent també «l'informalisme plàstic» present en les estampes de Fortuny i Marsal.



Enfront del treball del més gran dels Fortuny es troben les bases figuratives de les imatges abstractes del seu fill, en les quals s'acosta als dibuixos que Víctor Hugo va realitzar amb les tàctiques de la taca proposades pel pintor anglès d'aquarel·les John Robert Cozens. La mostra, en la qual s'han seleccionat quatre detalls de cada estampa amb l'objectiu que serveixin com una «guia» per albirar el «paisatge» d'aquestes imatges, es divideix en tres sales.



A la primera es presenta els dos artistes amb algunes de les seves estampes més conegudes, confrontades amb les seves planxes matriu, i, a continuació, a la sala principal, es traça un paral·lel entre les obres de pare i fill, enfrontant a un costat i a l'altre una certa relació entre els seus temes com la botànica o les ciutats. 'Fortuny i Fortuny, mirats en detall' conclou amb un petit gabinet de les obres de Fortuny i Madrazo dedicades a Wagner.



El gravat calcogràfic, fins a l'aparició de la fotografia, es va utilitzar principalment com a mitjà de traducció i reproducció d'imatges, encara que alguns artistes van aprofitar les seves possibilitats de multiplicació, van utilitzar les seves tècniques com a mitjà d'expressió per aconseguir qualitats plàstiques singulars i específiques del mitjà.