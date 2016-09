Els nens espanyols mengen peix amb alts nivells de mercuri

Joan Grimalt, professor del CSIC, denuncia que registren nivells més alts que la mitjana europea

Redacció

18/09/2016 a les 08:26

Els nens espanyols estan exposats a nivells més alts de mercuri, a través del peix que mengen, que la mitjana europea, segons ha denunciat Joan Grimalt, organitzador de la xarxa internacional sobre Salut Infantil, Medi Ambient i Seguretat.



Grimalt, professor d'investigació del CSIC a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, ha explicat que «el peix del Mediterrani té nivells alts de mercuri, a vegades fins i tot per damunt dels nivells recomanats per al consum humà per la UE, cosa que fa que, donada la tradició de consum de peix a Espanya, els nens espanyols estan exposats a nivells de mercuri molt més alts que els de la resta de la UE».



Durant la trobada INCHES de científics, en la qual participen 150 experts en la seva reunió triennal a Barcelona, l'epidemiòleg de la Universitat de Copenhaguen, Philippe Grandjean, ha explicat que els peixos actuals tenen cinc vegades més mercuri que en l'època preindustrial. A més del CSIC, la trobada INCHES està organitzat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, entre altres centres.



Grandjean ha alertat que «per reduir els nivells de mercuri al mar caldrien dècades, i passaria per un canvi de política ambiental molt complex». Per això, l'expert ha dit que la millor forma de protegir els nens és «protegir les mares gestants, donant-los el coneixement perquè redueixin el seu consum de peix i protegir així els seus fills».



Atès que els beneficis del consum de peix segueixen compensant el seu consum, una altra estratègia és la recomanació de menjar peix que estigui en els nivells més baixos de la cadena alimentària, com els musclos o els peixos petits, ja que acumulen menys mercuri. Aquesta mesura beneficiària, al seu torn, a la preservació de la biodiversitat marina i dels recursos pesquers, segons els experts.



Diversos estudis han acreditat que el mercuri té efectes molt primerencs, ja des de la gestació, en el desenvolupament neurològic dels nens, que rendeixen menys en l'aprenentatge i pot afectar-los amb trastorns de comportament, així com una reducció del quocient intel·lectual.