Enquesta

Creus que els robots i la intel·ligència artificial destruiran llocs de feina?

El 64% dels treballadors creu que la robòtica i la intel·ligència artificial destruiran més treballs dels quals crearan, segons una enquesta realitzada entre més de 7.000 empleats dels set països amb més inversió en aquest sector. Des del Diari Més volem saber què en pensen els nostres lectors al respecte.



Experts en aquesta àrea van participar recentment en una conferència a Londres sobre com els robots i la intel·ligència artificial canviaran el futur del treball, on han coincidit a assenyalar que el món s'enfronta a una «imminent revolució» per la qual no està preparat.