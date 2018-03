Enquesta

Veieu bé que des de l'Ajuntament de Tarragona es promocionin begudes alcoholiques?

Recentment, el ple de l’Ajuntament de Tarragona va tombar una moció presentada pel regidor d’Units per Avançar, Josep Maria Prats, en què proposava que els càrrecs electes del consistori no facin promoció directa i pública de cap beguda que contingui alcohol.



La proposta va ser rebutjada amb els vots de PSC i Cs. L'argument de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros és que el Consistori el que fa és donar suport als productors locals i no incitar a un consum irresponsable.