Enquesta

Consideres que a Tarragona no es respecta la solemnitat de les processons de Setmana Santa?

La Setmana Santa ha tocat a la fi però, un any més, les postures en relació a l'actitud de la gent davant les processons congregacions divideix a la ciutat. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va emetre una sèrie de recomanacions per al bon funcionament dels actes de la Setmana Santa abans de començar la celebració. El comunicat apuntava que el Divendres Sant, el 30 de març, tots els establiments, inclosos els que estiguin tancats, tinguin apagat qualsevol tipus de música, llum de rètols, aparadors i que afecti negativament les especials característiques de la solemnitat de l'acte. També es demanava que els assistents no creuin les processons durant la seva celebració.



Des del Diari Més, volem saber què en pensen els nostres lectors al respecte.