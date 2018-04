Enquesta

Creus que arrel de la sentència del cas de la Manada cal una reforma del codi penal?

La petició d'inhabilitació als magistrats de l'Audiència Provincial de Navarra, que van jutjar als cinc membres coneguts com 'La Manada', ha arribat a un milió de signatures un dia després que sorgís la iniciativa després que es fes pública la condemna per abús sexual i no per agressió sexual.

Així mateix, des que es va conèixer la sentència han sorgit més d'una vintena de peticions en la plataforma, la majoria d'elles exigint un canvi del codi penal en relació als delictes d'abús i d'agressió sexual.



Des del Diari Més volem saber què opinen els nostres lectors en relació a aquest cas i la reforma del codi penal del que s'ha obert un intens debat.