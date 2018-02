Enquesta

Has seguit els Jocs d'Hivern a Corea del Sud?

Els Jocs Olímpics d'hivern de 2018 s'han disputat a la ciutat de Pyeongchang (Corea del Sud) entre els dies 9 i 25 de febrer de 2018. Durant 15 dies han acollit esportistes d'arreu del món per fer gaudir a la resta de l'esquí de fons, l'esquí acrobàtic, el patinatge artístic o el surf de neu, entre d'altres. Els Jocs d'Hivern es realitzen, com els d'estiu, cada quatre anys (sempre en els anys parells que no hi hagi JJOO d'estiu), i són un dels esdeveniments esportius més importants en l'àmbit mundial.



Des del Diari Més, volem saber quin interès han generat entre els nostres lectors aquest important esdeveniment esportiu.